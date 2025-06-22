İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Müzakere Masasını Terk Etmedik

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Müzakere Masasını Terk Etmedik
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına tepki göstererek, İran'ın müzakere masasından kalkmadığını ve süreci sabote edenlerin ABD ve İsrail olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "İran ne masadan kalktı ne de süreci baltaladı. Geri dönmek nasıl mümkün olabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Arakçi, son dönemde yürütülen diplomatik süreçlerin ABD ve İsrail tarafından sabote edildiğini belirterek, "Geçen hafta ABD ile müzakereler yürütülürken, İsrail bu süreci baltaladı. Bu hafta ise Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeler gerçekleştirilirken, bu kez ABD diplomasiyi baltalamaya karar verdi" dedi.

İran'ın tüm bu müdahalelere rağmen müzakere masasını terk etmediğini vurgulayan Arakçi, "Siz olsanız nasıl bir sonuç çıkarırsınız? İngiltere ve AB Yüksek Temsilcisi için masaya 'geri dönmesi' gereken taraf İran. Oysa İran ne masadan kalktı ne de süreci baltaladı. Geri dönmek nasıl mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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