İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Ateşkes Açıklaması

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt vererek, İsrail'in saldırılarını durdurması halinde yanıtlarını sürdüremeyeceklerini ifade etti. Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla operasyonlarına devam ettiği belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında "tam ve kapsamlı bir ateşkes" sağlandığı yönündeki açıklamasına ilişkin yaptığı sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran halkına yönelik yasa dışı saldırılarını Tahran saatiyle en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, İran olarak yanıtlarımızı sürdürme niyetinde olmayacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında savaşı başlatan tarafın İran değil İsrail olduğunu söyleyen Arakçi, "Şu anda, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir 'anlaşma' mevcut değil. Ancak İsrail rejimi, İran halkına yönelik yasa dışı saldırılarını Tahran saatiyle en geç 04.00'e kadar durdurursa, İran olarak yanıtlarımızı sürdürme niyetinde olmayacağız. Askeri operasyonlarımızı durdurmaya yönelik nihai karar daha sonra verilecektir" ifadelerini kullandı.

"Silahlı Kuvvetlerimiz, operasyonları son ana dek kararlılıkla sürdürdü"

Arakçi, belirlediği sürenin dolmasının ardından bir açıklama daha yaparak, "Silahlı Kuvvetlerimiz, İsrail'in saldırganlığına karşı yürüttüğü askeri operasyonları sabah 04.00'e kadar, yani son ana dek kararlılıkla sürdürdü. Vatanımızı son damla kanlarına kadar savunmaya hazır olan ve düşmanın her saldırısına son dakikaya kadar yanıt veren Silahlı Kuvvetlerimize, tüm İran halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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