İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile Dolaylı Müzakerelere Umman'da Başladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülecek dolaylı müzakerelere katılmak üzere gittiği Umman'da "Niyetimiz, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak" açıklamasını yaptı. Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik ABD ile yürütülecek dolaylı müzakerelere katılmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arakçi'nin görüşmede İran ile Umman arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek, Umman'ın bölgesel gelişmelere yönelik sorumlu yaklaşımını takdir ettiği ve İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı Umman'a teşekkür ettiği belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ise İran'ın bu görüşmeler için Maskat'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri "özel ve ayrıcalıklı" olarak nitelendirdi. El-Busaidi'nin gerçekleşecek müzakerelere ilişkin hazırlıklar hakkında Arakçi'ye bilgi verdiği ve Arakçi'nin ise İran'ın tutum ve taleplerini içeren mesajları Ummanlı mevkidaşına ilettiği kaydedildi.

"Uzlaşma şansı doğabilir"

Umman'da basına açıklamalarda bulunan Arakçi, kendisine eşlik eden ekibin bu alanda uzman kişilerden oluştuğunu ve daha önce de aynı konuyla ilgili müzakerelerde yer aldıklarını belirterek, "Görüşmelere gerekli ciddiyetle katıldık. Niyetimiz, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak. Eğer karşı taraf da aynı yaklaşımla hareket ederse inşallah müzakere sürecine zemin hazırlayacak ilk bir uzlaşma şansı doğacaktır" ifadelerini kullandı.

Arakçi, görüşmede birçok temel ve öncelikli meselenin netleşeceğini vurgulayarak, "Yeterli irade olursa, müzakere takvimi hakkında da karar alırız ancak bu konuda konuşmak için henüz erken" dedi. Müzakerelerin şu an için dolaylı yürütüldüğünü ve İran açısından yalnızca nükleer konuları kapsadığını vurgulayan Arakçi, "Görüşmeler, eşit bir zeminde, İran halkının ulusal çıkarlarını güvence altına alacak bir anlaşmaya ulaşma iradesiyle yürütülecektir" şeklinde konuştu.

ABD ve İran arasında müzakere süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve cumartesi günü devam edecek. Çok önemli bir toplantımız var, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise görüşmeleri doğrulamış ancak temasların doğrudan değil, "dolaylı" şekilde yürütüleceğini belirtmişti. - TAHRAN