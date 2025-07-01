İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB'ye İsrail'in Saldırıları Konusunda Tepki Gösterdi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa ülkelerinin İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Avrupa ülkelerinin İsrail'in 12 gün süren saldırıları konusundaki tutumuna tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in 12 gün süren saldırıları konusundaki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin İsrail ve ABD'yi desteklediklerini söyledi.

"AB, bu süreci kolaylaştırmaya hazırdır"

Kallas ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereler en kısa sürede yeniden başlamalı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği yeniden tesis edilmeli. AB, bu süreci kolaylaştırmaya hazırdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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