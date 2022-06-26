İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türkiye'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türkiye'yi ziyaret edecek

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title