İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi - Haberler

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Ankara ziyareti ertelendi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Abdullahiyan'ın pazartesi Ankara'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Ziyaretin, Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarınki program saatlerinin uymaması nedeniyle ertelendiği açıklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Hüseyin Emir Ankara İran Politika Haberler

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