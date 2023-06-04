İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hakan Fidan'ın atamasını kutladı
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine belli olmuştu. Kabinenin açıklanmasından sonra dünya devlerinden kutlama ve tebrik mesajları ardı ardına gelmeye devam ediyor.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TWİTTER'DAN TEBRİK ETTİ
Abdullahiyan, Twitter hesabından Türkiye ve İran bayraklarının fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Kardeşim Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini canı gönülden kutluyorum. Birçok kez yakından görüştük. Profesyonel ve bilge bir diplomattır." ifadelerini kullandı.
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NA DA VEDA ETTİİranlı Bakan, yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na da veda ederek, başarılar diledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Politika