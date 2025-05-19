İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Müzakereler Barışa Katkı Sağlayabilir

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Müzakereler Barışa Katkı Sağlayabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD müzakerelerinin bölgeye barış, istikrar ve huzur getirebileceğini belirterek, müzakere sürecine bölge ülkelerinin desteğinin önemine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD müzakerelerinin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgede barış, istikrar ve huzura katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkeleri de bu sürece destek veriyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nun (TDF) son gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Foruma gösterilen uluslararası ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Arakçi, forumun Tahran'ın bölgesel ve uluslararası fikir alışverişi için önemli bir merkez olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Forum kapsamında çok sayıda oturumun düzenlendiğine dikkat çeken Arakçi, "Bu forum bizim için çok iyi bir deneyim oldu. Tahran'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişi için bir merkez olabileceğini gösterdi. Bölgeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Dün ve bugün toplamda ikili görüşmeler ve tartışma şeklinde 50 oturum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İran-ABD müzakereleri ele alındı

Forum çerçevesinde İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin de gündeme geldiğini aktaran Arakçi, "Umman Dışişleri Bakanı ile müzakerelerin devamı konusunda kapsamlı bir görüşme yaptık. Katar Dışişleri Bakanı da toplantıya katıldı ve üçlü görüşmede bazı fikir ve önerilerini sundu. Özellikle Körfez bölgesi olmak üzere bölgenin İran'a bakış açısının geçmişe kıyasla farklılaştığını görmekten çok memnunum. Bunun göstergesi de İran ve ABD arasındaki müzakerelere yönelik olumlu yaklaşımları" dedi.

"Bölgenin müzakereleri desteklemesi önemli"

Arakçi, bölge ülkelerinin müzakere sürecine verdiği desteğin önemine işaret ederek, "Bölgenin müzakereleri desteklemesi, hatta mevcut yanlış anlamaları gidermek ve görüşleri birbirine yakınlaştırmak için çaba göstermesi önemli. Çünkü bölgenin huzuru, barışı ve istikrarı tüm bölge ülkeleri için en önemli konu" ifadelerini kullandı.

"Diplomasi bizim yol haritamız"

İran-ABD müzakerelerinin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Arakçi, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgede barış, istikrar ve huzura katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bölge ülkeleri de bu sürece destek veriyor. Diplomasi bizim yol haritamız ve bu yolu diyalog, müzakere ve diplomasi aracılığıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor

Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak

AB vatandaşı olmayanlar dikkat! Komşuya girişte yeni dönem başlıyor
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.