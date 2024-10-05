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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki temaslarının ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geçti. Arakçi burada üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki temaslarının ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak Suriye'ye geçti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Bakan Arakçi resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle Şam'a geldi. Arakçi Şam'da üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak" bilgisini paylaştı.

Beyrut ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, dün Beyrut ziyareti çerçevesinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmişti. Arakçi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beyrut her gece siyonist İsrail rejimi tarafından bombalanırken bu zor şartlar altında ziyaretim, İran'ın hala güçlü bir şekilde Hizbullah'ın yanında olduğunu ve Lübnan halkı ile Şii'leri desteklemeye devam ettiğini göstermektedir" ifadeleri kullanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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