İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için hazırlıklı olmak"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD- İran arasındaki gerilime ilişkin, " Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için hazırlıklı olmak" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD- İran arasındaki gerilime değinen Garibabadi, şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadığını ancak mesajlaşmaların sürdüğünü söyledi.

İran ve ABD'nin müzakere masasına otursa bile, bunun İran'ın muhtemel bir savaşa hazırlık düzeyini azaltacağı anlamına gelmeyeceğini belirten Garibabadi, ABD'nin sınırlı bir saldırısı düzenlemesi halinde buna uygun bir karşılık verileceğini vurguladı. Garibabadi, "Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için yüzde 200 hazırlıklı olmak" dedi. - TAHRAN