İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: Müzakereler İçin Güven İnşa Edilmeli

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile muhtemel müzakerelere ilişkin açıklamasında, "Müzakerelere başlanabilmesi için bazı temel ilkelerin sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, İran'ın güveninin kazanılması şart. Zira İran, ABD'ye hiçbir şekilde güven duymamaktadır. Ayrıca, müzakerelerin özellikle askeri müdahale gibi gizli gündemler için bir araç olarak kullanılmaması gerekmektedir. İran her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olsa da, görüşmelerin şeffaf ve dürüst bir zeminde yürütülmesi gereklidir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası toplantılara katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Garibabadi, 3 gün süren BM ziyaretinde çeşitli istişarelerde bulunduklarını ve önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi toplantısına katıldığını belirten Garibabadi, burada İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı ülkesinin verdiği yanıtı aktardığını ve saldırıların tekrarı halinde daha güçlü bir karşılık verileceğini vurguladığını söyledi. Uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun saldırıyı kınadığını hatırlatan Kazım Garibabadi, BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun sessizliğini eleştirdiğini kaydetti. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin saldırıları destekleyen taraflı tutumuna da sert tepki gösterdiklerini ifade etti.

"Gazze'deki vahim durum için altı öneri sunduk"

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani felakete de dikkat çektiklerini aktaran İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı altı öneri sunduklarını ve her ülkenin bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

110'dan fazla ülkeyle görüşme

Ziyareti kapsamında BM'ye üye 110'dan fazla ülkenin temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Kazım Garibabadi, "Bu görüşmede Siyonist rejim ve ABD'nin ülkemize yönelik saldırısının çeşitli boyutlarını ve bunun uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkladım. Ayrıca, ülkelerin ve BM'nin bu konuda ağır bir sorumluluğu olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

Geçici üyelerle kritik görüşme

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi 10 ülkenin temsilcileriyle de görüşme yaptıklarını söyleyen Garibabadi, UAEA ile ilişkiler, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve 2231 sayılı BM kararı çerçevesindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

BM Şartı Dostları Grubu ve Kızılhaç görüşmeleri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, BM Şartı'nı Savunan Dostlar Grubu ile bir toplantı gerçekleştirerek güncel konuları ele aldıklarını, grup üyelerinin ABD ve İsrail'in saldırılarını kınayarak sorumluluk çağrısında bulunduğunu söyledi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile de bir araya gelen Garibabadi, İsrail'in "meşru müdafaa" iddiasının asılsız ve uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu vurguladıklarını belirtti.

"Medya saldırıları adil ve tarafsız işlemeli"

Ziyaret kapsamında 20'den fazla uluslararası medya temsilcisiyle bir araya geldiklerini kaydeden Garibabadi, medyanın İsrail ve ABD'nin saldırılarını adil, tarafsız ve profesyonel şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

"Müzakereler için güven inşa edilmeli, yaptırımlar kaldırılmalı"

ABD ile muhtemel müzakerelere değinen Garibabadi, "Müzakerelere başlanabilmesi için bazı temel ilkelerin sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, İran'ın güveninin kazanılması şarttır. Zira İran, ABD'ye hiçbir şekilde güven duymamaktadır. Ayrıca, müzakerelerin özellikle askeri müdahale gibi gizli gündemler için bir araç olarak kullanılmaması gerekmektedir. İran her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olsa da görüşmelerin şeffaf ve dürüst bir zeminde yürütülmesi gereklidir" dedi.

Garibabadi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında İran'ın nükleer haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda uranyum zenginleştirme hakkı tanınmalıdır. Son olarak, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması da müzakerelerin temel şartlarından biridir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN