İran Dini Lideri Hamaney'den zehirlenme vakalarına tepki: 'Bu affedilemez bir suçtur'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da birçok kız öğrencinin zehirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlendiği için affedilemez bir suçtur" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da birçok kız öğrencinin zehirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlendiği için affedilemez bir suçtur" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Ağaç Dikme Günü dolayısıyla katıldığı bir programda, ülkenin birçok şehrinde zehirlenen kız öğrenciler ile ilgili

açıklamalarda bulundu. Hamaney, son üç ay içerisinde çok sayıda kız öğrencinin zehirlendiği olaylara tepki göstererek, yetkililerin konuyu ciddiyetle takip etmesini söyledi. Olayda parmağı olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Bu, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlendiği için affedilemez bir suçtur. Bu olayda parmağı olan kişi veya gruplar hızlı bir şekilde bulunmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Herkes bilmelidir ki, bu suçun faili veya failleri tespit edilip hüküm giyerse, asla affı olmaz, başkalarına ders olması için en ağır şekilde cezalandırmak gerekir" dedi.

Okullardaki bin 657 kız öğrenci zehirlenmişti

İran'da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71'i aşkın okulda görülen ve bin 600'ün üzerinde kız öğrencinin zehirlendiği olaya zehirli bir gazın sebep olduğu açıklanmıştı. İran Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Zehra Şeyhi, ülke genelinde toplam bin 657 kız öğrencinin zehirlendiğini belirterek, "Bugüne kadar Kum şehrinde 799, Burucerd şehrinde 400, Tahran şehrinde 350 ve Erdebil şehrinde ise 108 kız öğrenci zehirlendi" ifadelerini kullanmıştı. Zehirlenme vakalarının hafif atlatıldığını kaydeden Şeyhi, öğrencilerin sadece baş dönmesi ve yorgunluk belirtileriyle hastaneye kaldırıldıklarını, zehirlenmelerin paniğe neden olmaması gerektiğini söylemişti.

Öte yandan dün, İran medyasında yer alan haberde, Urmiye şehrinde de 450 üniversite öğrencisinin kaldığı kız yurdunda kaynağı henüz belirlenemeyen bir gazdan yüzlerce öğrencinin zehirlendiği aktarılmıştı.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. - TAHRAN