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İran Dini Lideri Hamaney'den birlik çağrısı

Politika Haberleri

İran Dini Lideri Hamaney'den birlik çağrısı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şiraz'da gerçekleştirilen türbe saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri, yargı, aktivistler ve halk olarak insanların hayatını, güvenliğini ve kutsallarını hiçe sayanlara karşı birlik olmalıyız" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şiraz'da gerçekleştirilen türbe saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri, yargı, aktivistler ve halk olarak insanların hayatını, güvenliğini ve kutsallarını hiçe sayanlara karşı birlik olmalıyız" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirilen ve 15 kişinin öldüğü türbe saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıların arkasındakilerin kesinlikle cezalandırılacağını belirten Hamaney, "Görevimiz düşmanla, onun hain ve cahil ajanlarıyla baş etmek. Güvenlik güçleri, yargı, aktivistler ve halk olarak insanların hayatını, güvenliğini ve kutsallarını hiçe sayanlara karşı birlik olmalıyız" dedi.

Türbeye düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayetullah Ali Hamaney İran Politika Haberler

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