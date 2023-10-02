İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 binin üzerinde mahkumun yararlanacağı af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladı. Af teklifinin İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei tarafından sunulduğu belirtilirken, Hamaney'in teklifi onayladığı aktarıldı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 Bin Mahkum İçin Af Teklifini Onayladı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 binin üzerinde mahkumun yararlanacağı af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2 binin üzerinde mahkum hakkında af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladığı duyuruldu. Af teklifinin İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei tarafından, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü vesilesiyle sunulduğu belirtilirken, Hamaney'in teklifi onayladığı aktarıldı. Teklifin onaylanmasıyla ülkenin farklı şehirlerinde bulunan 2 bin 284 mahkum aftan yararlanacak. - TAHRAN