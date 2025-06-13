İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve...
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı" denildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika