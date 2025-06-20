İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e 17. Saldırı Dalgası

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in askeri üslerine yönelik 17. saldırı dalgasını duyurdu. Operasyon, Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerindeki askeri tesisleri hedef alıyor. Çatışmalar 8. gününe girdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik 17'nci saldırı dalgasına ilişkin yapılan açıklamada, " Operasyon, Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerindeki askeri üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, İsrail'in askeri faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üslerine yönelik olarak gerçekleştirildi" denildi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 8'inci gününde devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 17'nci saldırı dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlangıcından bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarda rol oynadığı merkezlerin hedef alındığı belirtilen bildiride, operasyonun Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerindeki askeri üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezleri, İsrail'in askeri faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üslerine yönelik olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Nokta atışlı saldırılar, balistik füze kapasitemizin arttığını göstermektedir"

Bildiride, "Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba şehirlerine yönelik geniş çaplı ve nokta atışlı saldırılar, balistik füze kapasitemizin arttığını ve bu suç rejiminin tamamen cezalandırılıncaya kadar operasyonların süreceğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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