İran'dan İsrail ve ABD üslerine 58'inci saldırı dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 58'inci dalgasında İsrail'in başkenti Tel Aviv, Nahariya, Beyt Şemeş ve Batı Kudüs bölgelerinin yanı sıra ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki askeri üslerine füze ve Kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 58'inci dalgasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, operasyonun İsrail'in kuzey ve merkezindeki hedefler ile bölgedeki ABD üslerine yönelik gerçekleştirildiği, saldırıların ise savaşta hayatını kaybeden İranlı çocuklara ithaf edildiği belirtildi.

Açıklamada, Nahariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ABD'ye ait Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki el-Kharj Hava Üssü ile Bahreyn'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 5'inci Filo Karargahı'nın hedef alındığı ifade edilerek, "Bu operasyonda 2 tonluk harp başlığına sahip Hürremşehr füzesi, çok başlıklı Kadir, Fettah ve Hayber Şiken füzeleri ile orta menzilli Fatih ve Kıyam sistemleri ve kamikaze İHA'lar kullanıldı. Saldırılar etki odaklı operasyon kapsamında bugün şafak vaktinden itibaren tamamen başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı