İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgası

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonunun 21'inci dalgasını başlatarak, yeni taktikler ve balistik füzeler ile hedefleri vurmaya devam ettiğini açıkladı. Operasyonda daha hassas ve etkili silahlar kullanıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik bugün düzenlenen saldırı dalgasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu operasyonda ilk kez yeni taktikler kullanılarak, daha hassas, yıkıcı ve etkili hedef vurma amacıyla çoklu savaş başlıklı Hayber (Kadir-H) balistik füzeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 21'inci dalgasını başlattığını duyurdu. DMO tarafından yayınlanan bildiride, operasyonda katı ve sıvı yakıtlı füzeler ile akıllı insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtilerek, "Bu operasyonda, ilk kez yeni taktikler kullanılarak daha hassas, yıkıcı ve etkili hedef vurma amacıyla çoklu savaş başlıklı Hayber (Kadir-H) balistik füzeleri kullanıldı. İşgal altındaki topraklarda kuzeyden güneye ve merkezde stratejik hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen bildiride, " Operasyon, özel yeni taktiklerin kullanımıyla ve daha güçlü hava savunma sistemlerinin zayıf noktalarına yönelik etkili vuruşlarla devam edecek. Ayrıca, gün boyunca insansız hava araçlarının (İHA) operasyonları kesintisiz sürecek ve işgalciler siren sesleriyle sürekli kaçarak sığınak aramak zorunda kalacak" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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