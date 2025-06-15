İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Uyarı: Operasyonlar Sürecek

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaad 3' operasyonu kapsamında İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini açıkladı. Bildiride, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak daha ağır ve geniş kapsamlı operasyonlar yapacakları belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in saldırılarına karşılık olarak başlatılan "Gerçek Vaad 3" operasyonunun yeni dalgasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, Tel Aviv yönetimine ait askeri ve enerji altyapılarının çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındığı belirtildi. DMO Bildirisinde, "Gerçek Vaad 3" operasyonunun saldırı niteliğindeki aşaması, Siyonist rejimin bugünkü saldırı ve provokasyonlarına yanıt olarak devam etmektedir. Bu çerçevede, rejime ait savaş uçağı yakıtı üretim tesisleri ile enerji temin merkezleri, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin aktif olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir. Ayrıca ülke genelinde konuşlu hava savunma ağı, şu ana kadar İsrail'e ait 3 seyir füzesi, 10 insansız hava aracı (İHA) ve onlarca mini İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirmiştir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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