İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Saldırı: Komuta Merkezi Hedef Alındı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ordusuna ait bir komuta-istihbarat merkezini kamikaze insansız hava araçları ve füze ile hedef aldıklarını duyurdu. Operasyonun 14. dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir hastane yakınında bulunan ve İsrail ordusuna ait komuta-istihbarat merkezinin kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füze atışıyla hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e gerçekleştirilen saldırılarına ilişkin bildiri yayınladı. Bildiride, "Gerçek Vaad 3" operasyonunun 14'üncü dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Operasyon kapsamında İsrail ordusunun bir hastane yakınına konuşlandırdığı komuta ve istihbarat merkezi, kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füzelerle nokta atışıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı. Saldırının yüksek isabet oranıyla gerçekleştirildiği vurgulanan bildiride, "İran silahlı kuvvetlerinin istihbarat gücü ve füze sistemlerinin nokta atış kabiliyeti tüm dünyanın gözleri önüne serilmiştir" denildi.

"Siyonist rejim ekonomik açıdan daha fazla darbeye dayanamayacak durumda"

Filistin topraklarında İsrail'e ait birçok askeri üssün boşaltıldığı ve İsrail ordusunun savunma sistemlerini kamuya açık alanlara taşıdığı belirtilen bildiride, "İşgal altındaki topraklarda güvenli bir bölge kalmadı. Siyonist rejim ekonomik açıdan daha fazla darbeye dayanamayacak durumda" ifadeleri kullanıldı.

İran füzelerinden birinin Beerşeva'da Soroka Hastanesi'ne isabet ettiği öğrenilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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