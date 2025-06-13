İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Operasyon: 'Gerçek Vaad 3' Açıklaması

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen 'Gerçek Vaad 3' operasyonuna dair ikinci bildiride, saldırıların hedef aldığı askeri merkezler ve Siyonist rejimin Gaza halkına yönelik saldırılarda kullandığı mühimmat üretim tesislerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonuna ilişkin yayınlanan ikinci bildiride, "İran'a yönelik saldırıların kaynağı olan askeri merkezler ve hava üslerinin yanı sıra, Siyonist rejim ordusunun özellikle Filistin ve mazlum Gazze halkına karşı işlediği saldırılarda kullandığı füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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