İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Operasyon: 'Gerçek Vaad 3' Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonuna ilişkin yayınlanan ikinci bildiride, "İran'a yönelik saldırıların kaynağı olan askeri merkezler ve hava üslerinin yanı sıra, Siyonist rejim ordusunun özellikle Filistin ve mazlum Gazze halkına karşı işlediği saldırılarda kullandığı füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika