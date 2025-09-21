İran Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İsrail'e Uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride, ABD ve İsrail İran'a karşı düşmanca eylemlerde bulunmama konusunda uyarılırken, "İran'ın ulusal çıkarlarına, güvenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları tarafından kesin, yıkıcı ve pişman edici bir karşılık bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Savunma Haftası" olarak bilinen İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümü kapsamında bir bildiri yayımladı. ABD ve İsrail'e İran'a karşı düşmanca adımlar atmamaları konusunda uyarıda bulunulan bildiride, "Siyonist rejim ile kibirli ve aldatıcı ABD yönetimi gibi düşmanların, İran'ın ulusal çıkarlarına, güvenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir hesap hatası veya saldırısı, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları tarafından kesin, yıkıcı ve pişman edici bir karşılık bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"İsrail 12 günlük savaşta başarısız oldu"

Bildiride, İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'nın saldırı ve savunma kapasitesini artırdığı kaydedildi. İsrail'in geçtiğimiz Haziran ayında 12 gün süren savaşta İran'ın ulusal birlik ve bütünlüğünü bozamadığı, askeri altyapı ve komuta merkezinin korunduğu belirtilirken, ülkede oluşturulmak istenen kaos ve iç istikrarsızlık girişimlerinin başarısız olduğu ve halkın milli duruş sergilediği vurgulandı. Bildiride, "Etkili askeri caydırıcılık, savunma ve askeri teknoloji sistemlerinin sürekli geliştirilmesinin ürünüdür ve bu nedenle silahlı kuvvetlerin güç artırma çalışmaları sürecektir. Ayrıca İran, düşmanın muhtemel yeni hesap hatası veya saldırganlığına karşı savaşta inisiyatifi elinde tutacak ve düşmana ölümcül ve ibret verici bir karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

"Her alanda teyakkuzdayız"

Bildiride ayrıca, İran ordusunun dışarıdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Her türlü askeri stratejik planlama, halk güvenliği, istihbarat kapasitesi, kara, deniz ve hava savunması, füze ve siber yetenekler ile direnişe her alanında destek en yüksek seviyede hazır ve karşı hamle için teyakkuz halindedir" denildi. - TAHRAN