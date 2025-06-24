İran Devrim Muhafızları: "İsrail'e son saldırı, 14 füze ile ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirildi"

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu açıklayarak, "Gerçek Vaad 3 Operasyonu'nun 22'nci dalgası kapsamında Siyonist rejimin askeri ve lojistik merkezlerini 14 füze ile hedef alarak yerle bir ettik" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu açıklayarak, "Gerçek Vaad 3 Operasyonu'nun 22'nci dalgası kapsamında Siyonist rejimin askeri ve lojistik merkezlerini 14 füze ile hedef alarak yerle bir ettik" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ateşkesin yürürlüğe girmesinden dakikalar önce İsrail'e ait askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gece, İran halkının kararlı direnişi karşısında çaresiz kalan ve ateşkes için umutsuzca ABD'li ortaklarına başvuran terörist ve katil Siyonist rejim ordusu, vahşi bir saldırı gerçekleştirerek çok sayıda vatandaşımızın şehit olmasına yol açtı. Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırıya karşılık olarak düşmana zorla kabul ettirilen ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce Gerçek Vaad 3 Operasyonu'nun 22'nci dalgası kapsamında işgal altındaki topraklardaki Siyonist rejimin askeri ve lojistik merkezlerini 14 füze ile hedef alarak yerle bir etti ve düşmana tarihi, unutulmaz bir ders verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "Daha önce de belirtildiği gibi bu milletin evlatları olan Silahlı Kuvvetlerimiz, iradesini düşmana kabul ettirmiştir ve hala gözünü açık tutarak düşmanın tüm hareketlerini dikkatle izlemektedir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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