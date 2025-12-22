İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan füze tatbikatı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Meşhed, Hürremabad, Şiraz ve Mahabad'da füze tatbikatı gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin farklı kentlerinde füze tatbikatı gerçekleştirdi. Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Tahran, İsfahan, Meşhed, Hürremabad ve Mahabad başta olmak üzere çeşitli bölgelerde füze tatbikatı yapıldı. Haberde, tatbikata ilişkin olarak Devrim Muhafızları Ordusu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar ise sosyal medyada füze denemelerine ait olduğu belirtilen görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

Trump-Netanyahu görüşmesinde İran'ın füze programı gündemde

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Miami'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. İsrail kaynakları, Netanyahu'nun görüşmede İran'ın balistik füze kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri gündeme getirmeyi planladığını bildirdi. NBC News'in haberine göre, Netanyahu'nun, İran'ın füze programına yönelik muhtemel yeni saldırı senaryolarına dair istihbarat raporlarını Trump'a sunmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın son füze faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Zamir'in, bu faaliyetlerin sürpriz bir saldırı için zemin oluşturabileceği uyarısında bulunarak, ABD ve İsrail'in koordineli savunma hazırlıklarını artırması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. - TAHRAN