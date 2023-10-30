İran destekli örgüt lideri ABD'nin Irak'tan çıkarılması için takvim istedi

Irak'ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin ciddi ve kısa vadeli bir takvim belirlemesini istedi. Amiri, koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması için hükümete seslendi ve İslami direniş gruplarının ABD çıkarlarını hedef aldığını belirtti.

Irak'ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin ciddi ve kısa vadeli bir takvim belirlemesini istedi.

Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete seslendi.

"Irak hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması için ciddi, özel ve kısa vadeli bir takvim hazırlamalı." ifadelerini kullanan Amiri, şunları kaydetti:

"Irak'ta İslami direniş gruplarınca, sakin bir dönemden sonra Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alındı. Bu da ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı işlediği suçlardan yana tavır almasına karşı oluşan doğal bir tepkiydi."

Irak'ın Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed ile Erbil kentindeki Harir Askeri Üsleri, geçen günlerde füzeli saldırıya uğramıştı.