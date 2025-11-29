Haberler

İran Deniz Kuvvetleri Yeni Yüzer Üs ve Savaş Gemisini Tanıttı

Güncelleme:
İran, 'Kürdistan' adlı yüzer üs ile batan 'Sahand' savaş gemisini envanterine kattı. Törende yeni savunma sistemleri de tanıtıldı.

İran Deniz Kuvvetleri savaş gemilerine yakıt, mühimmat, bakım ve lojistik destek sağlayan "Kürdistan" adlı yüzer üs ile daha önce onarım sırasında su alarak batan "Sahand" savaş gemisini envanterine kattı.

İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani'nin katıldığı tören ile savaş gemilerine yakıt, mühimmat, bakım ve lojistik destek sağlayan "Kürdistan" adlı yüzer üs ile su alarak batan ve onarımların ardından yeniden hizmete alınan "Sahand" savaş gemisi resmen donanmaya teslim edildi. Törende ayrıca süpersonik füze taşıyabilen sürat tekneleri, çok amaçlı insansız hava araçları, akıllı insansız denizaltı platformları ile elektronik harp, füze ve istihbarat sistemleri de tanıtıldı.

"Kesin ve ezici karşılık vermeye hazırız"

Törende konuşan Hatemi, savunma stratejilerinin aktif savunma ve akıllı caydırıcılık ilkesine dayandığını vurgulayarak, "Düşmanın saldırmasını beklemeyeceğiz. Ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği her noktada kesin ve ezici karşılık vermeye hazırız. Ülkemizin denizcilik sanayisi, yüzey ve denizaltı platformları ile bunlara ait donanım ve silah sistemlerinde iyi bir seviyeye ulaşmıştır. Kürdistan adlı yüzer üs gemisinin filoya katılması da bu ilerlemenin bir göstergesidir" dedi. Hatemi, yüzer üssünün donanmaya katılmasıyla birlikte deniz harekat kabiliyetinin artırılması, teknik kapasitenin güçlendirilmesi, tehditlere uygun silah projelerinin geliştirilmesi ve uluslararası sularda etkinliğin genişletilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Yapılan son takviyeler ve yeniliklerle Deniz Kuvvetleri'nin uzak denizlerdeki operasyonel gücü daha da artmış olacak" ifadelerini kullandı.

Yüzer üs ve Sahand savaş gemisi

Kürdistan adlı gemi, denizde hareket edebilen ve savaş gemilerine yakıt, mühimmat, bakım ve lojistik destek sağlayan yüzer üs niteliği taşıyor. Denizde liman görevi görmesi planlanan geminin, Deniz Kuvvetleri ve diğer kuvvetlere ait unsurlara ikmal ve operasyon desteği sunacağı belirtiliyor.

Donanmaya yeniden katılan Sahand savaş gemisi ise 7 Temmuz 2024'te Bender Abbas iskelesinde onarım sırasında meydana gelen kazada su alarak batmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından yeniden su yüzüne çıkartılan Sahand, yapılan törenle bir kez daha filoya dahil edildi. - TAHRAN

