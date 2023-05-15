Üye Girişi
Haberi Paylaş
İran'dan Türkiye'ye seçim kutlaması: 'Demokrasi zaferi'

İran'dan Türkiye'ye seçim kutlaması: "Demokrasi zaferi"

Politika Haberleri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'deki genel seçimlere katlımın yüksek olmasını "demokrasi zaferi" olarak nitelendirerek Türk halkını kutladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'deki genel seçimlere katlımın yüksek olmasını "demokrasi zaferi" olarak nitelendirerek Türk halkını kutladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Kenani, "Komşumuz Müslüman bir ülkede cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine halkın yüksek katılımı ve seçimlerin başarıyla gerçekleşmesi, demokrasi zaferinin bir tezahürüdür" dedi. Kenani, bu zaferden dolayı Türk halkını, seçimi organize edenleri, ülke liderlerini ve siyasi partileri kutladığını ifade ederek "Onlar için en iyisini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Nasır İran Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title