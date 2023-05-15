İran'dan Türkiye'ye seçim kutlaması: 'Demokrasi zaferi'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'deki genel seçimlere katlımın yüksek olmasını "demokrasi zaferi" olarak nitelendirerek Türk halkını kutladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Kenani, "Komşumuz Müslüman bir ülkede cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine halkın yüksek katılımı ve seçimlerin başarıyla gerçekleşmesi, demokrasi zaferinin bir tezahürüdür" dedi. Kenani, bu zaferden dolayı Türk halkını, seçimi organize edenleri, ülke liderlerini ve siyasi partileri kutladığını ifade ederek "Onlar için en iyisini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN