İran'dan İsrail'e Uyarı: Saldırılar Genişleyecek

İranlı güvenlik kaynakları, İsrail ile yaşanan askeri gerilimin önümüzdeki günlerde ABD üslerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini ve İran'ın operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonların süreceğini ifade etti. Güvenlik kaynağı, "Siyonist rejimin saldırılarıyla başlayan savaş, önümüzdeki günlerde bu rejimin işgali altındaki tüm bölgelere ve ABD üslerine yayılacak. Saldırganlar, İran'ın kesin ve geniş çaplı saldırıları ile hedef alınacaklardır" dedi. İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Gerçek Vaad 3 Operasyonuna" da değinen kaynak, "Bu çatışma, dün gece gerçekleştirilen sınırlı operasyonlarla sona ermeyecek. İran'ın sonraki hamleleri devam edecek ve bu saldırganlar için son derece acı verici ve pişmanlıkla hatırlanacak sonuçlar doğuracak. İran, bu kez söz konusu suç rejimini ve destekçilerini karanlık bir sona sürüklemekte kararlı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN