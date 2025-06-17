İran'dan İsrail'e Tahliye Çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa için tahliye çağrısında bulunarak, "Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Musevi, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa için tahliye çağrısında bulunarak, başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere işgal altındaki topraklarda yaşayanların hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail'e yönelik saldırıların şiddetin artacağı sinyalini veren Musevi, "Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek" dedi. - TAHRAN