İran'dan İsrail'e Karşı Şiddetli Uyarı: Misilleme Tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'ın İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirmesinin ardından yayınladığı bildiride, "Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda, bu saldırıya anında, karşı tarafın gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt verilecektir" ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran istihbaratının İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirmesinin ardından bildiri yayınladı. Ele geçirilen belgelerin, İran'ın sessiz ve planlı şekilde yürüttüğü güvenlik stratejisinin önemli bir sonucu olduğu belirtilen bildiride, bu stratejinin bir diğer ayağının da söz konusu rejimin zayıf ve güçlü yönlerine karşı uygun operasyonel kapasite oluşturmak amacıyla silahlı kuvvetler tarafından gece gündüz sürdürülen çalışmalar olduğu vurgulandı.

İstihbarat ve operasyonel sürecin tamamlanmasının güvenlik birimlerine birçok imkan sağladığı ifade edilen bildiride, "Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda, bu saldırıya anında, karşı tarafın gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt verilecektir. Ayrıca, ekonomik ve askeri altyapılara yönelik her türlü düşmanca girişim de saldırının türüne uygun şekilde karşılık bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bildiri, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran konulu bir telefon görüşmesinin ardından yayımlandı.

İran'dan İsrail'e istihbarat darbesi

İran basını, 7 Haziran'da İranlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran İstihbarat birimlerinin İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirdiğini öne sürmüştü. Haberde, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye nakledildiğini belirtilmişti.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ise ele geçirilen belgeler arasında nükleer tesislerle ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail'in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerini içeren belgelerin de bulunduğunu belirtmiş ve söz konusu belgelerin İran'ın savunma gücünü artıracak öneme sahip olduğunu ifade etmişti. - TAHRAN