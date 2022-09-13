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İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sükunet çağrısı

Politika Haberleri

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sükunet çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, sınır bölgelerinde muhtemel bir değişimi asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, sınır bölgelerinde muhtemel bir değişimi asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. İran olarak sınır bölgesindeki çatışmaları yakından takip ettiklerini ve her iki ülkeden de çatışmalara sağduyulu bir şekilde son vermeleri gerektiğini belirten Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi. Sınır bölgelerinde muhtemel bir değişimi asla kabul etmeyeceklerini de ifade eden Kenani, her iki ülkenin de toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Kenani ayrıca, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Tahran yönetiminin bu konuda yardıma hazır olduğunu açıkladı.

"TEYİT EDİLEN 49 KAYBIMIZ VAR"

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, dün gece yoğun çatışmalar yaşanmıştı. İki ülke arasındaki gerilimin, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, çatışmaların şiddetinin bu sabah itibariyle azaldığını söyleyerek, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" demişti.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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