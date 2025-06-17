İran'dan Diplomasi ve Saldırılara Yanıt Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ancak bu aşamada önceliklerinin saldırılara karşı güçlü ve caydırıcı bir şekilde karşılık vermek olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Arakçi, İsrail'in barışçıl nükleer tesisler, ekonomik altyapılar, askeri üsler ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Arakçi, tüm BM üyesi ülkelerin ve Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıya karşı sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"Diplomasiye vurulmuş eşi benzeri görülmemiş bir darbe"

İsrail'in söz konusu saldırıları müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirmesinin diplomasiye vurulmuş eşi benzeri görülmemiş bir darbe olduğunu belirten Arakçi, Avrupa ülkelerinden saldırıyı açıkça kınamalarını talep etti. İran'ın bu saldırılara karşı meşru savunma hakkını sonuna kadar kullanacağını ifade eden Arakçi, savaşın yayılması durumunda doğacak sonuçlardan İsrail ile birlikte onu destekleyen ülkelerin de sorumlu olacağını söyledi.

"ABD bu savaşın doğrudan sorumlusudur"

İsrail'in saldırılarının arkasında ABD'nin desteği ve iş birliğinin bulunduğunu vurgulayan Arakçi, Washington yönetiminin yaşananlardan ve işlenen suçlardan doğrudan sorumlu olduğunu kaydetti. Arakçi ayrıca, Tahran'ın diplomasiye bağlı kaldığını belirterek, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ancak bu aşamada önceliklerinin saldırılara karşı güçlü ve caydırıcı bir şekilde karşılık vermek olduğunu ifade etti.

"Diplomasi öncelikli olmalı"

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile Kallas ise, bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları üzüntüyü dile getirerek, saldırılarda hayatını kaybeden siviller için taziyelerini iletti. Taraflar, tansiyonun düşürülmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti. - TAHRAN