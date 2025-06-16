İran'dan BM'ye Mektup: Üçüncü Ülkeler Sorumlu Olacak

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubunda, "Üçüncü ülkelerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında iş birliği yapması onları bu krizin yasal sorumluluğuna ve sonuçlarına ortak edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4'üncü günde devam ederken, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne çatışmalara ilişkin mektup gönderdi. İravani mektupta, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının meşru müdafaa olduğunu belirterek, saldırıların yalnızca askeri hedeflere ve ilgili altyapıya yönelik orantılı savunma operasyonları olduğunu söyledi.

İravani, üçüncü ülkelerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında iş birliği yapmasının onları bu krizin yasal sorumluluğuna ve sonuçlarına ortak edeceğini vurguladı.

İravani, söz konusu mektubu BM Şartı'nın 51'inci Maddesi uyarınca BM Güvenlik Konseyi'ne gönderirken, ilgili madde BM üyesi ülkelerin silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdikleri her türlü eylemden 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin derhal haberdar etmesi gerektiğini belirtiyor. - NEW YORK