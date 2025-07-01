İran'dan, Berlin'deki Yahudi mekanlarına saldırı iddiasına yalanlama

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İran'ın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Alman basınında çıkan "İran'ın Berlin'deki Yahudi mekanlarına saldırı planladığı" yönündeki iddialar yalanlanarak, bu suçlamaların "asılsız" ve "temelsiz" olduğu vurgulandı.

İran'ın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Alman basınında çıkan " İran'ın Berlin'deki Yahudi mekanlarına saldırı planladığı" yönündeki iddialar yalanlanarak, bu suçlamaların "asılsız" ve "temelsiz" olduğu vurgulandı.

İran'dan casusluk suçlamalarına yalanlama geldi. İran'ın Berlin Büyükelçiliği, Alman basınında çıkan " İran'ın Berlin'deki Yahudi mekanlarına yönelik saldırı planladığı" şeklindeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür asılsız ve temelsiz iddialar, Siyonist rejimin aralarında kadınlar, çocuklar ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık bin İran vatandaşının şehit olmasına neden olan son saldırıları sonrası, kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Daha önce Alman yetkililere de açıkça iletildiği üzere, bazı üçüncü taraflar gerçek dışı bilgiler ve spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Alman kamuoyunun bu tür şüpheli yönlendirme çabalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

Danimarkalı casus tutuklanmıştı

Alman savcılar bugün yaptıkları açıklamada, "Ali S." isimli Danimarka vatandaşının, Berlin'deki Yahudi mekanları ve kişileri hakkında İran istihbaratı adına bilgi topladığı şüphesiyle tutuklandığını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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