İran'dan Avusturya İstihbaratına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avusturya İstihbaratının, İran'ın uzun menzilli nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze envanterini artırdığına yönelik iddialarına tepki göstererek, söz konusu iddiayı "asılsız ve temelsiz" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avusturya İstihbaratının, İran'ın uzun menzilli nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze envanterini artırdığına yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Söz konusu iddiayı "asılsız ve temelsiz" olarak nitelendiren Bekayi, Avusturya İstihbaratının sorumsuz ve provoke edici yaklaşımını kınadıklarını belirterek, Avusturya hükümetinden resmi açıklama talep etti. Bekayi, açıklamasında, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olduğuna ve ülkenin nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından sıkı denetimlere tabi tutulduğuna dikkat çekerek, Avusturya istihbaratının bu girişiminin ajansı itibarsızlaştırdığını ifade etti.

Avusturya istihbaratının açıklamasını, "İran'a karşı medya ortamı oluşturma hedefli" bir girişim olarak değerlendiren Bekayi, bu iddianın herhangi bir belgeye ya da geçerliliğe dayanmadığını ifade ederek, "Siyonist rejimin her türlü kitle imha silahıyla silahlanmasına karşı sessiz kalan ve bu soykırımcı, işgalci rejime verdikleri kapsamlı destekle kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu'nun hayata geçmesini engelleyen Avusturya ve bazı Avrupa ülkelerinin aksine İran, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarına kesinlikle karşıdır. İran, Ortadoğu'nun bu tür silahlardan arındırılması fikrinin kararlı savunucusu ve öncüsüdür" ifadelerini kullandı.

Avusturya İstihbaratından İran'ın nükleer ve füze programına yönelik iddialar

Avusturya İstihbaratı, İran'ın nükleer silah geliştirme programının oldukça ileri bir aşamada olduğunu iddia etmiş ve İran'ın nükleer başlıkları uzun menzilli hedeflere ulaştırabilecek balistik füze cephaneliğine sahip olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca, Tahran yönetiminin bu tür füzelerin envanterini artırdığına dair ellerinde kanıt bulunduğu da belirtilmişti. - TAHRAN