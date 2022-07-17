İran'dan 61 ABD vatandaşına daha yaptırım İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 61 ABD vatandaşının daha yaptırım listesine alındığı aktarıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 61 ABD vatandaşının daha yaptırım listesine alındığı aktarıldı. İran, aralarında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da bulunduğu 61 ABD vatandaşını daha İranlı muhalif grup "Halkın Mücahitleri Örgütü"ne destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ve Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da örgüte destek verdiklerini dile getirmelerinin ardından yaptırım listesine eklendi. İran, bu yıl içerisinde 51 ABD vatandaşını daha yaptırım listesine almıştı. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Dışişleri Bakanlığı Mike Pompeo İran Politika Haberler

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