İran'daki protestolarda ilk resmi ölü sayısı "3 bin 117" olarak açıklandı

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı'ndan yapılan resmi açıklamada, ülkede hayat pahalılığı protestoları ile başlayan son olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ülke genelinde hayat pahalılığı ile başlayan son olaylara ilişkin ilk resmi ölü sayısını açıkladı. İran Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, son olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin 2 bin 427'si "şehit" olarak adlandırıldı. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Şehitlerin büyük bir kısmı, öldürme amacıyla hedef alınan yoldan geçen sivillerdi. Bir kısmı ise kalabalıklar içinde örgütlü terör unsurlarının kurşunlarına hedef olan protestocular arasındaydı. Tüm bu şehitler, 8 yıllık savunma savaşı şehitleri ve devrim şehitleri gibi bu milletin evlatlarıdır. İran milletinin kolları, şehitlerine daima açıktır" denildi.

"Bugün paylaşılan rakamlar kesin verilerdir"

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Purcemşidiyan ise devlet televizyonunda katıldığı "özel gündem" programında ülkedeki son olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğunu teyit ederek, "Bizim değerlendirmemize göre bu bir darbe ya da yarı darbe girişimiydi. Planları başarısız oldu. Güvenlik güçleri hızlıca kontrol sağladı. Evet rakam yüksektir, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" diye konuştu.

Paylaşılan rakamların kesin veriler olduğunu belirten Purcemşidiyan, "Bu olaylar, 12 günlük savaşın devamı niteliğindeki büyük bir terör dalgasıydı. Düşman, sahada başaramadığını iç kaos ve terörle yapmaya çalıştı. Ölü sayısını açıklamadaki gecikme ise Adli Tıp Kurumunun bu konudaki titiz çalışması nedeniyle oldu. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve kim sivil, kim güvenlik görevlisi ve kim terörist bunların ayrıştırılması gerekiyordu. Bugün paylaşılan rakamlar kesin verilerdir" ifadelerini kullandı.

"Amaçları silah ele geçirmek ve kanlı bir iç çatışma başlatmaktı"

Ülke genelindeki eylemlerin yoğunluğuna ve şiddet düzeyine dikkat çeken Ali Ekber Purcemşidiyan, "Karakollara ve askeri tesislere saldırıldı. Amaçları silah ele geçirmek ve kanlı bir iç çatışma başlatmaktı. Yaklaşık 400 ilçede, 4 bin noktada olay yaşandı. Sadece Tahran'da zaman zaman 100 ayrı çatışma noktası vardı" dedi.

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Purcemşidiyan ülkedeki internet kısıtlamasına değinerek, "Önceliğimiz halkın güvenliğiydi. Şu anda durum kontrol altına alındı. İnternet kısıtlamaları kademeli ve bölgesel olarak kaldırılacaktır. Net bir tarih vermek için erken" şeklinde konuştu. - TAHRAN