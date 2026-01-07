Haberler

İran cumhurbaşkanından güvenlik güçlerine "protestolara müdahale etmeyin" talimatı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gaimpenah, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın protestolarla ilgili güvenlik güçlerine müdahale etmemeleri talimatı verdiğini açıkladı. Ülkede enflasyon ve döviz krizi sonrası halkın tepkileri büyüyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkedeki protestolara ilişkin talimat verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmemesi gerektiğini söyledi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İran basınına açıklama yaptı. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaimpenah, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın protestolara yönelik talimat verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Ancak silah, bıçak ya da sopayla güvenlik ve askeri tesislere saldıranlar isyancıdır. Protestocular ile bu tür isyancı unsurları birbirinden ayırmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Göz altılara ilişkin mesaj

Hükümetin hayat pahalılığı ve mesleki taleplere yönelik itirazları meşru gördüğünü vurgulayan Gaimpenah, "Gözaltına alınanlar konusunda güvenlik kurumları azami nezaketle hareket edecektir. Olağan dışı eylemlere karışmamış ve yabancı unsurlarla bağlantısı olmayanlara İslami merhamet çerçevesinde muamele edilecektir" dedi.

Son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmalarına da değinen Gaimpenah, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptığını belirterek, "Döviz kurunun kontrol altına alınması planlanıyor. Bu şartlarda yaşanan kur dalgalanmaları, yürütülen ekonomik reform sürecinde doğal kabul edilmelidir" şeklinde konuştu.

İran'da ekonomik kriz sokaklara taştı

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı. Protestolar kapsamında Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran'daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
