İran'da Sünni din adamının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklanan Sünni din adamı Fethi Muhammed Nakşibendi'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde çekildiği belirtilen görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık bir grup, yürüyüşe geçerek ülke yönetimine karşı sloganlar attı.

Göstericiler, tutuklanan Rasek kentinin Cuma İmamı Nakşibendi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Rasek kentinde de cuma namazı sonrasında protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü'nün sosyal medya hesabından yayımladığı ve Rasek kentinde çekildiği ifade edilen görüntülerde, ülke yönetimini hedef alan sloganlarla yürüyen göstericiler, Nakşibendi ile siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rasek'te Sünni din adamı Mevlevi Fethi Muhammed Nakşibendi'nin "ülke yönetimini karalamak", "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" ve "halkı kışkırtmak" gibi suçlamalarla 20 Ağustos'ta tutuklandığı açıklanmıştı.

Sünni din adamı ve Zahidan Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Nakşibendi'nin ülke yöneticilerini, yaptıkları işlerden dolayı eleştirmesi nedeniyle tutuklandığını ve bu durumun olumsuz sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunarak, tutuklanan din adamının serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.