İran'da MOSSAD Aleyhine Casusluk Yapan Pedram Medeni İdam Edildi

İran'da İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen İranlı Pedram Medeni'nin cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

İran yönetimi, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişiyi idam etti. İran medyasındaki haberlerde, "MOSSAD adına casusluk yapmak", "gizli bilgileri güvenli iletişim sistemleri aracılığıyla MOSSAD görevlisine iletmek", "Brüksel'deki İsrail Büyükelçiliği'ni ziyaret etmek" ve "casusluk faaliyetleri kapsamında İsrail'e seyahat etmek" suçlamalarıyla tutuklanan ve yargılandığı mahkemece "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idama mahkum edilen İranlı Pedram Medeni'nin cezasının, Yargıtay tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildiği belirtildi. Medeni'nin tutuklanmadan önce özellikle Almanya'ya sıkça seyahat ettiği, MOSSAD tarafından özel eğitim aldığı ve gizli bilgi toplamak amacıyla çeşitli kişilerle temas kurduğu aktarıldı. Ayrıca, Medeni'nin elektronik cihazlarında yapılan incelemelerde MOSSAD görevlisiyle mesajlaştığı, gelen talimatlar doğrultusunda bilgileri kategorize ederek yurt dışındaki merkezlere ilettiği ve İran'daki kritik altyapıların bulunduğu noktaların koordinatları ile sınıflandırılmış bilgileri MOSSAD'a aktardığı ifade edildi.

Pedram Medeni, 2020 yılında İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış ve "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.

Geçtiğimiz ay bir İranlı daha casusluk ve MOSSAD ile istihbarat iş birliği suçlamasıyla idam edilmişti. - TAHRAN