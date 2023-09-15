İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümüne protesto gösterisi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümü arifesinde cuma namazının ardından ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin yönetim merkezi Zahidan'da çekildiği anlaşılan görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık grup, ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçerek ülke yönetimini hedef alan sloganlar attı.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Sünni din adamı ve Zahidan Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi de Instagram hesabından yayımlanan cuma hutbesinde, Mahsa Emini'nin ölümüne işaret ederek, "suçsuz birinin gözaltına alınması ve sonra hayatını kaybetmesinin acı verici bir olay olduğunu" söyledi.

İsmailzehi, geçen yılki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı ve "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylarda halkın hiçbir suçu olmadığını ve olayların faillerinin yargılanmasını istediklerini ifade etti.

İranlı din adamı, yetkililere, "barışçıl protestolara ve insanların sesini duyurmasına izin vermeleri" çağrısında bulundu.

Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de ülkede Mahsa Emini gösterileri devam ederken cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu. Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaletinde, "Kanlı Cuma" adı verilen olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana cuma namazından sonra protestolar düzenleniyor.

İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Öte yandan Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yıl dönümü olan 16 Eylül öncesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı. İran medyasındaki haberlerde, birçok eyalette polis ve istihbarat kurumlarının işbirliğiyle yapılan operasyonlarda "isyanların liderlerinin" de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.