İran'da İsrail ile bağlantılı 12 terör timi yakalandı

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, ülkede terör saldırıları ve sabotaj gerçekleştirmeye hazırlanan İsrail ile bağlantılı 12 terör timinin yakalandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, ülkede başlayan Mahsa Amini gösterileri sonrası yürütülen terör ile mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. İran'da eylemler gerçekleştirerek kaos ve kargaşa çıkartmak isteyen terör şebekelerine yönelik emniyet güçlerinin operasyonlarının devam ettiğini belirten Hatip, "Düşman tüm gücünü kullanarak ülkemizin milli birliğini ve bütünlüğünü hedef almaya çalıştı. Doğrudan İran İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeyi planlıyorlar ve bunun için ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mahsa Amini gösterileri sonrası yürütülen terör ile mücadeleye değinen Hatip, ülkede terör saldırıları ve sabotaj gerçekleştirmeye hazırlanan İsrail ile bağlantılı 12 terör timinin yakalandığını söyledi. Hatip, "Mahsa Amini gösterilerinin başarısız olmasının ardından düşman intikam almak için ülkede kargaşa çıkartmayı hedefleyen eylemler hazırlığındaydı. Terör saldırılarına ve ülkede kargaşa çıkartmaya hazırlanan İsrail ile irtibatlı 12 terör timi yakalandı" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde protestolar başlamıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. Norveç Merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, ülkede protestolar nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 20 bine yaklaştığını açıklamıştı.

Öte yandan, şu ana kadar 4 eylemci idam edilirken, 29 gösterici ise idam hükmüyle yargılanıyor. - TAHRAN