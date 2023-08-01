İran'da gazeteciler ABD ile işbirliği yapmakla suçlandı

İran yargısı, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle hayatını kaybeden Mahsa Emini ile ilgili haber hazırlayan iki kadın gazeteciyi ABD ile işbirliği yapmakla suçladı. Tutuklu gazetecilerin avukatları savunmalarını sundu ve kararın yakında açıklanacağı belirtildi.

İran yargısı, "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'yle ilgili haber hazırlamalarının ardından tutuklanan iki kadın gazeteciyi "ABD ile işbirliği" yapmakla suçladı.

İran devlet televizyonuna göre Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Setayeşi, tutuklu iki kadın gazeteci Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi hakkındaki suçlamanın ve yargı sürecinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi adlı iki gazeteci hakkındaki suçlamanın Mahsa Emini hanımın ölümüyle veya onların gazetecilikleriyle ilgisi bulunmuyor. Bu iki zanlı, zaman zaman düşman Amerikan hükümetiyle işbirliği yaptı. Bu konuda bir rapor yakında kamuoyuna sunulacak."

İranlı yargı yetkilisi, gazetecilerin avukatlarının savunmalarını mahkemeye sunduğunu, kararın yazım aşamasında olduğunu ve yakında açıklanacağını belirtti.

Mahsa Emini'nin ölümünü haberleştiren iki gazetecinin tutuklanması

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

"Şark" gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi, Emini komadayken hastaneye giderek durumu kamuoyuna duyurmuş ve kısa süre sonra tutuklanmıştı.

"Hem Mihen" gazetesi muhabiri Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında Mahsa Emini'nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş, ardından tutuklanmıştı.

Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, Kasım 2022'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki gazetecinin "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek" ithamıyla tutuklandığını ve söz konusu davanın yakında karara bağlanacağını açıklamıştı.