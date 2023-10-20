İran'da binlerce kadın ve çocuk İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısını protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kadın ve çocuk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösteride Filistin bayrakları ve sloganlar kullanıldı.

İran'da binlerce kadın ve çocuk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlediği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce İranlı kadın ve çocuk, İsrail'in 471 kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlendiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan gösteriye her yaştan kadın ve çocuk katıldı. Tahran'daki Madar Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahrolsun Siyonistler, Kahrolsun ABD" ve "Gazze yalnız değildir" sloganları attı. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, protestocular "İsrail Müslümanların düşmanıdır", "Tüm bu cinayetlerden ABD sorumludur" ve "Filistin İslam'ın parçasıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

"Bunun hesabını sorun"

Gösteriye katılan İranlı Zeynep Bahrami, "Ben buradayım. Gazzeli anne ve çocukların arkasındayız. Rehberimizin emir vermesini bekliyoruz. Eğer emir verirse cihat için orada olacağız. Tüm Müslümanlar Gazze halkına sahip çıkın, birleşmiş milletlerden bunun hesabını sorun" ifadelerini kullandı.

Gösteriye annesi ile birlikte katılan 13 yaşındaki Fatemeh Abbasi, "Çok yoğun duygular içerisindeyiz. Bu yüzden de buraya geldim. Filistinli çocukları çok seviyorum ve onlara endişelenmeyin biz sizin arkanızdayız demek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mitra Aslanipur ise "Hastaneye yönelik gerçekleşen saldırıdan bu yana 4 çocuğuma da canım Filistin'e feda olsun diyorum. İsrail öyle bir şey yaptı ki tüm insanlar daha duyarlı oldu. İsrail, bu yaptıkların ile insanlar daha da bilinçlendi" diye konuştu. - TAHRAN