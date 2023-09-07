İran'da ABD Destekli Grup Gözaltına Alındı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılına yaklaşılırken, ülkede karışıklık çıkarmayı planlayan ABD destekli bir grubun üyelerinin gözaltına alındığı açıklandı. İran güvenlik güçleri, Emini'nin ölüm yıl dönümünde bölgede genel grev ve protesto çağrısı yapan muhalif Kürt örgütlerin silahsızlandırılmasını istiyor.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılına yaklaşılırken "ülkede karışıklık çıkarmayı planlayan ABD destekli bir grubun üyelerinin gözaltına alındığı" açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu'nun ortak düzenlediği operasyonlarda "ülkede karışıklık çıkarmayı planlayan" bir grubun üyeleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Söz konusu grubun, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiği ve merkezi Washington'da bulunan "Freedom House" adlı sivil toplum kuruluşu ile Massachusetts'teki "Nonviolent Initiative for Democracy" adlı İran karşıtı bir kuruluş tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılı olan 16 Eylül'e sayılı günler kala, İran'da Emini'nin ölümü sonrasında başlayan ülke genelindeki protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan muhalif medyada yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, önceki gün Emini'nin bir akrabasını mahkeme kararı olmaksızın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan ve yaklaşık 4 ay süren protestoları kışkırtmak ve gösteriler sırasında silahlı eylemler düzenlemekle suçlanan muhalif Kürt örgütler de Emini'nin ölüm yıl dönümünde bölgede genel grev ve protesto çağrısı yaptı.

İran, Irak ile imzaladığı anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da arasında olduğu bu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran aksi takdirde bu örgütlere karşı askeri saldırıları yeniden başlatacağı uyarısında bulunuyor.??????