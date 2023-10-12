İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam ülkelerinin Gazze'de işlenen katliamın önüne geçebilmek için iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. İki lider, Filistin'deki son gelişmeleri ele alarak, İsrail'e saldırıları sonlandırma çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman Filistin'i desteklemek için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülke arasında ilişkilerin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından ilk kez gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran ve Suudi Arabistan, mevcut hassas dönemde iki kilit ülke olarak mazlum ve Müslüman Filistin'i desteklemelidir" diyerek İslam ülkelerinin Gazze'de işlenen katliamın önüne geçebilmek için iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 7 yılın ardından iki ülke arasında varılan normalleşme anlaşması sonrası gerçekleştirilen görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ele alınırken, İsrail'e "Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma" çağrısı yapıldı.

"İran ve Suudi Arabistan mazlum ve savunmasız Filistin halkını desteklemelidir"

Reisi görüşmede İran ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği ve uyumun bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için önemli olduğunu belirterek, "İran ve Suudi Arabistan bölgenin iki önemli ülkesi olarak mazlum ve savunmasız Filistin halkını desteklemelidir. Yaşanan son çatışma ve gerilimin nedeni işgalci İsrail rejiminin sistematik olarak uyguladığı zulüm ve cinayetlerdir. Elbette rejim, Filistin halkının iradesini kırmayı başaramadı ve bugün direnişin işgalci Siyonist rejime vurduğu darbeleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleri katliamın önüne geçebilmek için iş birliği yapmalı"

İsrail'in Gazze'ye tüm su, elektrik ve yakıt tedarikini kestiğini vurgulayan Reisi, İslam ülkelerinin Gazze'de işlenen katliamın önüne geçebilmek için iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Reisi, "İran ve Suudi Arabistan, Filistinlilerin yasal haklarını sağlamasına ve cinayetlerin sonlandırılmasına yardımcı olabilir. Bölgede kalıcı çözümün tek yolu Filistinlilerin hak ve hukukunu gözetmek ve onlara kendi haklarını tayin edebilme imkanı verebilmektir. Siyonistlerin son cinayetleri, rejim destekçilerinin yeşil ışık yakması sonucu başladı. Ancak bu cinayetler onlara istediklerini vermeyeceği gibi çatışma ve gerilimi daha da büyütecektir" dedi.

"Batılı ülkeler Filistin halkının hukukunu göz ardı ederek sorunu çözemeyeceklerini anladı"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Filistin'deki son gelişmeler ışığında iki ülke arasında iş birliği ve normalleşmenin önemine işaret ederek, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımı, iki ülke arasındaki iş birliği ve ortaklığın başlangıcıdır ve bugün bu normalleşme kapsamında atılan adımlardan mutluyum" şeklinde konuştu. Gazze'deki son gelişmeleri "tehlikeli" olarak nitelendiren bin Selman, "Bugün Filistin'de yaşananlar, gerilimin bölgeye yayılmasına ve batılı ülkelerinde istikrarsızlaşmasına neden olabilir. Bugün Batılı ülkeler de Filistin halkının hukukunu göz ardı ederek sorunu çözemeyeceklerini anladılar. Bu kapsamda İran ve Suudi Arabistan iş birliği, saldırıların sonlanması ve ardından adil bir çözüm yolunun oluşturulmasına yardımcı olabilir" dedi. - TAHRAN