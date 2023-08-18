İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin İkili İşbirliği Hakkında Görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli alanlarda ikili işbirliğine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, enerji, ulaşım ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini övdü ve bölgesel çerçeve ve seviyeye çıkarma konusunda istekli olduklarını dile getirdi. Reisi ise ulaşım ve enerji sektörleri başta olmak üzere farklı ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TAHRAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü çeşitli alanlarda ikili işbirliğine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki yazılı açıklamaya göre, enerji, ulaşım ve ticaret gibi alanlarda Moskova'yla Tahran arasındaki "dinamik ve büyüyen" işbirliğinden övgüyle bahseden Putin, Rusya'nın ikili işbirliğini bölgesel çerçeve ve seviyeye çıkarma konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Rus lider, Pazar günü İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı "terör" saldırısını kınayarak İran hükümetine, halkına ve ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

İran ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği sürecini değerlendiren Reisi ise ulaşım ve enerji sektörleri başta olmak üzere farklı ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan iki ülke İran ve Rusya, son zamanlarda ABD'nin hamlelerine karşı siyasi ve ekonomik ilişkilerini genişletiyor.