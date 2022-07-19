İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması... İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Suriye İran Politika Haberler

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