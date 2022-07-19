İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı / Politika