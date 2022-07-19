İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması... - Haberler

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması...

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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