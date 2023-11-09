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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı

Kaynak: AA / Politika

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