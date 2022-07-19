İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. - Haberler

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye'deki istikrar geri dönsün" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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